Als so gar kein Tuerkiser auf der Hofburg-Kandidatenliste kursierte

Da Wortspielen eigentlich ohnedies viel besser ist als Wahlkampf spielen: Die Bundespräsidentenwahl in dezent anagrammatischer Betrachtung.

Anagrammatisch geschult, wie wir sind, wissen wir: Einbrecher tun, was sie tun, um sich zu bereichern. Ein Mietshaus im Eigentum einer Religionsgemeinschaft grenzt an Atheismus. Architekten haben meist keine Ahnung von Aktienrecht. Ein Mitglied der Rolling Stones lärmt und groelt sinnlos, und dies in jedem Alter - was jetzt natürlich nichts mit Kandidaturverhalten bei Hofburgwahlen zu tun hat.

Gerade in Zeiten, wo alles durchgeschüttelt wird, ergeben sich interessante anagrammatische Zusammenhänge. Das gilt umso mehr im Wahlkampf und erklärt, ...