Worüber wurde beim Sondieren eigentlich so geredet? Zwischen Kurz und Kogler gab es jedenfalls nur mehr minimale Missverständnisse.

Kurz: Gratuliere zum größten Comeback seit Napoleon und Philippa Strache!Kogler: Selber Napoleon! Wie san eigentlich die andren Sondierungsgespräche so g'rennt?Kurz: Am kurzweiligsten war's mit der Rendi, die hat mir zwei Stunden lang Fotos von ihrem Urlaub in St. Tropez und ...