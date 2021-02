Das große sinngemäße Ermittlungsakten-Zitate-Quiz

Ein direktes Zitierverbot aus Ermittlungsakten würde vor allem echten Aufdeckungs- Kolumnen wie dieser schwer zu schaffen machen.

Wenn Bonmots aus Ermittlungsakten auf Druck einer Chat-Set-Partei nicht mehr direkt zitiert werden dürfen und nur mehr mühsam verschwurbelte sinngemäße und sicherheitshalber wohl in klagssicherem Amtsdeutsch formulierte Berichterstattung darüber erlaubt ist, bleibt bald kein Stein des journalistischen Anstoßes mehr auf dem anderen. Und viele Zitate, die uns in den letzten Jahren massiv bewegt haben, werden überhaupt nur mehr für Insider erkennbar sein. Ein sinngemäßes Zitatequiz:

Ein einer eher floralen Nomenklatur unterliegender Spitzenpolitiker stipuliert unter Anwendung eines Affinität suggerierenden inkongruenten Synallagmas ein Tätigwerden der Verwaltungsspitze des Säckelwartressorts.

(Lösung: "Tu es für mich", schrieb Blümel an Finanzministeriums-Generalsekretär Schmid.)

Ein hormonell und analeptisch herausgeforderter Angehöriger der politischen Elite stellt die intellektuellen Qualitäten seines Umfelds nachhaltig infrage, um kosmetisch-chirurgische Korrekturen einer der Anwesenden mit seiner latent abnehmenden Paarungsunwilligkeit in Korrelation zu bringen.

(Strache: "Bist du deppert, die ist schoarf.")

Nach einer tageszeitadäquaten Grußformel ergeht sich ein rein nomenklatorisch durchaus mit "Homo novus" übersetzbarer Vorstand einer Kapitalgesellschaft in einem homonymen Wortspiel mit der Dauer einer Zusammenkunft und dem Familiennamen einer angeheirateten Verwandten des Haupteigentümers nämlicher Kapitalgesellschaft - dies im Hinblick auf eine mit einer Obolusdonation u. U. potenziell verwobenen apenninsularen Komplikation.

(Novomatic-Vorstand Harald Neumann:

"Guten Morgen. Hätte eine Bitte. Bräuchte

einen kurzen Termin bei Kurz, erstens wegen Spende und zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben!")

Karitativität und Überparteilichkeit gewisser clubähnlicher Assoziationen sind indirekt proportional zur Notifikations-Urgenz in Richtung einer mit arithmetischen Operationen üblicherweise in Verbindung gebracht werdenden Gebäudeformation.

(Strache: "Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof.")

Ein rezent zutiefst ergrauter seinerzeitiger Absolvent der Höheren Bundeslehranstalt für Sanitär- und Heizungstechnik in Pinkafeld stellt das ihm gegebenenfalls zuzurechnende persönliche Performancepotenzial in einem konkreten Abrechnungsfall nachhaltig infrage.

(Meischberger: "Wo woar mei Leistung?")