Egal wie - politisch betrachtet

Egal wie kindisch Sie diese Kolumne finden; zumindest erwachsene Querdenker sollten sich halbwegs in den Text hineinsteigern können.

Egal wie jung die Kabinettsmitglieder von Sebastian Kurz auch sein mögen, Jesus Mitarbeiter waren Jünger. Egal wie weit die Verbiegungen der Grünen in der Koalition gehen, das Leben geht weiter. Egal wie forsch Sebastian Kurz einen baldigen Coronaimpfstoff propagiert, Josef Penninger ist Forscher. Egal wie Deutsch der Bundesgeschäftsführer der SPÖ heißt, Drafi heißt Deutscher. Egal wie viel Druck das Kanzleramt beim Schreddern macht, Canon macht Drucker. Egal wie sauer Hofer und Co. nach der Wahlniederlage in Wien sein werden;, die ...