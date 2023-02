Exklusiver Kolumnen-Workshop: Erkennen von Fake News

In dieser Zeitung gibt es traditionell leider gar keine Fake News. Wir bringen hier einmal ein paar - damit Sie den Unterschied merken.

Russland kündigte zum Jahrestag am Freitag an, mit seiner Spezialoperation die Ukraine "bis an die Grenze der Schweiz" besiegen zu wollen, was für große Nachdenklichkeit im hochgerüsteten heimischen Bundesheer sorgte.Auf dem Akademikerball versammelt sich jedes Jahr die akademische Elite des Landes.Ex-Ministerin Christine A. wurde von den Freiheitlichen aufgrund ihrer fulminanten wissenschaftlichen Leistungen als Ehrengast auf den elitären Akademikerball eingeladen.Freiwillige Spenden an die Klimakleber aus der Weltretterszene werden auf massives Drängen der Grünen nun von der Bundesregierung verdoppelt.Sebastian Kurz bekommt in ...