IBIZA-AZUBI an KURZ-ZRUK - Die geheimen Chats

Alle Welt will wissen, was in den geheimen Kurz-Strache-Chats steht. Wir bringen weltexklusiv die zentralen Passagen.

Am Anfang der Kurz-Kanzlerschaft standen Neuwahlen, am Ende vielleicht auch - wobei damit nicht automatisch eine Palindrom-Kanzlerschaft draus würde, die sich von vorn wie hinten gleich liest. Kurioserweise lesen sich alle Kernpassagen der sagenumwobenen Kurz-Strache-Chats von hinten und vorn gleich:Strache: UND NU?Kurz: Wie hat deine Oligarchennichte eigentlich geheißen? NAMEN NENNE MAN!Strache: ANNASUSANNA.Kurz: EINE SO KESSE KOSE NIE. Das hat schon meine Waldviertel-Oma immer gesagt.Strache: EINS NUTZT UNS: AMORE. DIE REDEREI DA, DIE REDEREI DER OMAS NUTZT UNS NIE.Kurz: EIN EHELEBEN ...