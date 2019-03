(Polit-)Bauernregeln gelten bekanntlich nicht nur für die FPÖ, die den früheren "EU-Bauern" des Villacher Faschings eben auf ihre EU-Wahlliste gesetzt hat.

Die braven Fürs-Klima-Protestierer, krieg'n in Betragen einen Vierer. Wenn sich d' Brexit-Frist dem Ende neigt, hat's Theresa May total vergeigt. Und kommt Ende März die Sommerzeit, bleibt's länger hell für Brexit-Streit. Blamiert sich dann weiter Missis May, gilt "Sell in ...