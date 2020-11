Im Winter der Corona-Bauernregeln

"Gibt's zu Lichtmess noch Coronastreit, is der dritte Lockdown nicht mehr weit." In den beliebten Bauern- regeln steckt fast immer ein Aerosol Wahrheit.

Was angefangen in Wuhan, kann sich als Seuche furchtbar zah'n.Wenn die Regierung den Lockdown beschließt / sinkt endlich die Fallzahl oder sie bleibt, wie sie ist.Vor einem Jahr noch jeder hier dacht', Corona ist und bleibt ein Bier.Husten am Anfang nur Chinesen, sind s' lang vorm Rest der Welt genesen.Grass(i)ert Corona in den Städten, wird Grassers Urteil sich verspäten.Glaubt ein Land im Sommer "alles gut", brennt dann im Herbst der Covid-Hut.Sind wir Corona-Spitzenreiter, stimmt das zu Recht Herrn Kurz nicht ...