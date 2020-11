"The World in Wien-Landstraße is too small for me"

Es ist immer besonders aufschlussreich, wenn einst regierende Häupter dieselben zusammenstecken. Selbst wenn es nur via Telefon ist.

Strache: Hi Donald, here is HC speaking!Trump: HC? Hillary, warum rufst du mich ausgerechnet jetzt an? Und warum hast du so eine hinterwäldlerische Accent?Strache: No, not Hillary Clinton, I am Heinz-Christian, se famous former Witze-Prime-Minister of Austria. - Austria, you know: Waldstädte, Waldheime, Haider, Mozart.Trump: Hi There? Moses? And you are Christian? Ich tu auch very christian im Wahlkampf, immer wieder, aber not einmal genug Candleswallower/Kerzlschlicker haben mich gewählt.Strache: I am Eitsch Si Stretchy - the stretchiest Politician, you can ...