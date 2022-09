Just do it! Wenn wissenschaftliche Arbeiten 1:1 umgesetzt werden

Nicht für die Uni, für das Leben schreiben wir wissenschaftliche Arbeiten. Sowas kann - vor allem, wenn es aufgeht - auch ganz schön danebengehen.

Phil Knight hat in seiner Masterarbeit in Stanford untersucht, wie man "die Vorherrschaft von Adidas und Puma auf dem US-Markt brechen" kann. Dann hat Phil Knight es nach dem Motto "Just do it!" getan und Nike gegründet.

Noch schlimmer: Ein gewisser Wladimir Putin veröffentlichte am Petersburger Bergbau-Institut eine Arbeit mit dem Ziel, zu zeigen, warum "Russlands Rohstoffe die Grundlage für die militärische Macht des Landes" sind. Und dann hat Putin nach dem Motto "Just do it!"…

...