Neue Transparenzregeln, Korruptions- und Partei- finanzgesetze lassen auf sich warten. Ein Wunder, dass unser Postenschacher- Quiz fertig geworden ist.

1. Wer waren die Kandidaten der Grünen bzw. der Schwarzen für den Posten des ORF-Direktors und wer ist es schließlich gemäß der Sideletter-Proporzlogik und Polit-Farbenlehre geworden? (Vergleiche auch Whitewashing!)a. Otto Grünmandl.b. Diego Schwartzman.c. Roland Weißmann.2. Was kann man alles bestellen, ohne sich an eindeutige gesetzliche Ausschreibungsvorgaben halten zu müssen?a. Eigentlich nur den Acker.b. Bier im Bräustübl.c. Vorstände im staatsnahen Bereich.3. Was ist ein Sideletter?a. Urlaubspost aus dem türkischen Riviera-Badeort Side.b. Abschiedsbrief eines Kanzlers, der nach Vorwürfen um Postenschacher und Falschaussagen ...