Warum Donald Trump sich über HC ärgert …

Und was sonst noch beim hochrangigen Gespräch zwischen "Potus" und "Foetus" im Weißen Haus aufs Toupet kommen könnte.

Trump: Sorry Shorty, ich bin viel zu spät, aber ich hab mich grad wieder so über HC geärgert. Ich hab gehört, HC will nun vielleicht doch noch einmal bei den nächsten Wahlen antreten. Und der ganze Wirbel wegen dem nationalen Notstand nervt mich auch.

Kurz: Ist okay, Sie haben sicher viel zu tun.

Trump: Nö, gar nicht, man hat hier mehr Zeit, als man glaubt, ich puzzle gern im Büro, heute hab ich eines in zweieinhalb Stunden geschafft, obwohl "4 Jahre" draufstand.

Kurz: Das ist toll und noch toller ist, wie gut Sie sich in Österreich auskennen. Mich ärgert HC auch immer wieder. Und es sagen ja auch bei uns viele, dass ich in einer Art nationalem Notstand regiere, weil ich die FPÖ in die Regierung geholt habe. Aber woher kennen Sie HC?

Trump: Ich habe HC bei den Wahlen knapp, aber deutlich in Grund und Boden gerammt.

Kurz: HC? - aber, das war doch ich.

Trump:Hillary Clinton ist zu alt für dich.

Kurz: Ach so, jedem sein HC-Gottseibeiuns. Nur meiner hatte im Unterschied zu Ihrer tatsächlich weniger Stimmen. Was ich schon immer fragen wollte: Was heißt eigentlich Potus?

Trump: "President of the United States" - aber mir gefällt "Privilegierter Oligarch terrorisiert United States" besser. Bei uns heißt du übrigens wegen deiner coolen Flüchtlingspolitik durchaus bewundernd "First Oesterreicher to undermine universal standards".

Kurz: Äh, danke, das wird Kickl sicher freuen.

Trump: Ja, cool. "Potus" trifft "Foetus". Ich sehe viele Parallelen. Der Kongress hat mir die Finanzierung meiner Mauerpläne abgelehnt, genau wie dein Senat, diese Bundesratte, dir dein Ökostromdings. Und beide mussten wir die Randy-Vehicles abgeben und uns zurücknehmen, als wir in die Spitzenpolitik gingen.

Kurz: Randy-Vehicles?

Trump: Na ja, was glaubst du? Ich hab früher noch viel mehr Geilomobile gehabt als du.

Kurz: Schönes Büro haben Sie übrigens, ich sitz in Wien ja im Kreisky-Zimmer. Der Kreisky war fast so ein großes politisches Talent wie ich.

Trump: Mein Zimmer heißt Oval-Office. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann President Oval im Amt war. Äh, nur so aus aktuellem Anlass, wie hast du deine Mauer auf der Balkanroute eigentlich so schnell finanziert?

Kurz: Gar nicht, das ist nur eine Verbalziegelmauer. Ich habe so lang monoton wiederholt: "Ich habe die Balkanroute geschlossen", bis alle geglaubt haben, die sei wirklich zu.

Trump: Und was ich schon lang fragen wollte: Wie schaffst du diese wunderbare Stabilität?

Kurz: Ich baue das Land um und lass mich dabei nicht von meinem stabilen Kurs abbringen.

Trump: Nein, nicht im Land, in den Haaren! Ich hab immer so viel Haarspray in der Frisur, dass ich Angst habe, wenn ich ausrutsche und hinfalle, brech ich mir die Haare.

Kurz: Kenn ich …