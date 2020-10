Wiener (Gemeinde-)Bauernregeln als allerletzte Wahlhelfer

In Wien gibt es nur mehr rund 700 Bauern - aber die stolze Zahl von 500.000 Gemeindebau(bewohn)ern. Gemeindebauernregeln sind also wahlentscheidend.

Wenn's es am Samstag stürmt und schneit, sind Wahlsonntage meist nicht weit.Stürmt's und schneit's am Samstag nicht, bleibt der Wiener Wahltag auch in Sicht.Wenn's im Wahllokal nach Aerosolen stinkt, die Wahlbeteiligung leider sinkt.Bleibt Michael Ludwig Rathausleiter, ändert sich nix oder es geht so weiter.Wenn Blümel als Minister z'rücktritt und dann nach Wien geht, nennt man's Blüxit.Wird er im Wiener Landtag hocken, trägt er auch dort türkise Socken.Wiens Neos rund um Wiederkehr, machen nur rhetorisch etwas her.Herr Nepp galt lang als ...