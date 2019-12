Das aktuelle Weihnachts- liedgut kommt heuer eher türkis-grün daher, klärt aber auch, warum ein unseliger Baron manchmal wichtiger ist als drei heilige Könige.

Leise rieselt der Schmäh still und starr liegt HC, türkisgrünlich leuchtet der Wald: Freue dich, Schwarz-Grün kommt bald! In den Kabinetten wird's warm, still schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt: Freue dich, Schwarz-Grün kommt bald! Bald ist Einigungsnacht, ...