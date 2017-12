Kein leichtes Spiel für die Männer

Was Paulus und der Koran über das Verhältnis von Männern und Frauen sagen. Und warum.



Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser, Kapitel 3, 12-21

Zitat aus Sure 4,34 und Sure 33,35



12 Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!



13 Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!



14 Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.



15 In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!



16 Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade.



17 Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater!



18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt.



19 Ihr Männer, liebt eure Frauen, und seid nicht aufgebracht gegen sie!



20 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem; denn so ist es gut und recht im Herrn.



21 Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.