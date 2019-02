Alte Liebe rastet nicht

Der Valentinstag ist zwar schon vorbei, das Video allerdings brandneu am Handy eingetroffen: Da bremst sich die lachende Frau Mama mit einem Schlitten auf der Abfahrt im oberösterreichischen Schnee in eine Kurve. Ein Höllentempo legt sie dabei nicht direkt vor und den Fahrstil bezeichnet man am besten als risikoarm-beschaulich. Dennoch ist ganz offensichtlich Spaß im Spiel. Wie es dazu kam? Der Herr Papa hat zum besagten Tag der Liebenden nicht nur standesgemäß eine rote Rose abgeliefert, sondern auch einen Tagesausflug mit Spaziergang auf einen Hügel und darauf folgender Abfahrt mit dem Schlitten ausgegeben. Wann die beiden das zum letzten Mal ohne Kinder gemacht haben? Vielleicht noch nie. Zeit ist's geworden.