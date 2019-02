Siri und die serbischen Socken

Sie platzt mitten ins Gespräch. "In Wien regnet es morgen Vormittag. Im Tagesverlauf wird es trockener." Siris Stimme plärrt unaufgefordert aus der Smartwatch meines Gegenübers. Keiner hat sie nach dem Wetterbericht gefragt, aber aus irgendeinem Wortfetzen des laufenden Gesprächs hat Siri wohl einen Auftrag herausgehört. Der Gesprächspartner schaut irritiert und stoppt den Redeschwall der digitalen Sprachassistentin. Wir setzen das Gespräch fort. Es geht um ein sehr profanes Thema: Socken. Doch Siri findet Gefallen an der Konversation und will mitreden. Sie googelt "serbische Socken" und teilt uns das Suchergebnis lautstark mit. Hey, Siri: Wie wäre es mit einem Besuch beim Ohrenarzt? Und außerdem: Google doch bitte einmal das Wort Anstand.