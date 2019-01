Berufliche Speisekarte

Das Pariser Nackt-Restaurant "O'Naturel" schließt schon nach gut einem Jahr seine Pforten. Offenbar mangelte es an Gästen. Was wohl auf der Speisekarte stand? Nacktschnecken und Paradiesäpfel? Die Betreiber könnten sich ja eine neue Zielgruppe suchen und etwa in einem Restaurant für Computerfreaks belegte Festplatten kredenzen. In einem Lokal für Hochseefischer wird man vermutlich gefragt, ob's noch ein bisschen Meer sein darf, und Betreiber von Flohmarktständen bestellen vermutlich am liebsten Plundergebäck. Auf der Speisekarte für Literaten steht Buchstabensuppe - und das natürlich nur zum Nobelpreis. Mahlzeit!