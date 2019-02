Damals, als ich Nierlich anrief

Jetzt hat man also unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Verlassen seines Wohnhauses gefilmt und das in einer Fernsehdokumentation zur besten Sendezeit gezeigt. Wer mag, kann jetzt über das Internet herausfinden, wo Kurz daheim ist und wo er jeden Morgen seinen Frühstückskaffee (oder gar seinen Kakao?) zu sich nimmt. Werden jetzt seine weiblichen Fans mit Blümchen in der Hand sehnsüchtig vor der Haustür auf ihn warten? Oder muss er sich vor politischen Gegnern fürchten, die ihm vor der Tür auflauern?