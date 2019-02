Zeitvertreib im Stau wie dazumal

Vier Erwachsene in einem mit Skisachen vollgefüllten Mittelklassewagen. Zwölf Stunden Reise, davon fünf im Stau, manchmal im Schritttempo. Da kann die Luft ganz schön dick werden. Nicht so, wenn sich "Mama" an ihre kreative Zeit zurückerinnert, als sie noch die Kinder auf langen Fahrten bei Laune halten musste. "Na gut! Spielen wir halt Stadt-Land-Fluss", sagt sie. Ohne Zettel natürlich. In alphabetischer Reihenfolge werden Länder, Städte, Flüsse und Seen, Tiere, Speisen, am Schluss sogar Hunderassen aufgezählt. Blöd, wenn man bei J, V, X oder Y drankommt. Aber "Mama" hat im Laufe der Jahre nichts verlernt: Hatte sie früher mit rollenden Augen und unschuldigem Grinsen geschummelt, so hat sie sich längst der Moderne angepasst: Ihr Handy liegt stets griffbereit unterm Anorak.