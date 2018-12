Das Fleisch spielt Versteckerln

Nach den Feiertagen offerieren Beisl, aber auch In-Lokale gern Schinkenfleckerl. Klassisches Restl-Essen, das an Kindheitstage erinnert. Hermann Leopoldi sang in der mittäglichen Radiosendung "Autofahrer unterwegs": "Warum spielt bei den Schinkenfleckerln olleweil des Fleisch Versteckerln?" Und schon standen sie auf dem Tisch. Teigwaren, Zwiebeln, Schinken, Öl. Einfache Zutaten, großes kulinarisches Vergnügen. "Wenn ich als Schauspielerin solche Erfolge gefeiert hätte wie als Schinkenfleckerl-Königin, wäre aus mir eine zweite Paula Wessely geworden", sagt Lotte Tobisch. Und Brachialautor Werner Schwab beschreibt in "sein letzter Text" Mamas tägliche Schinkenfleckerl so: Sie "duften wie ein ungewaschener Schlachthof": Stinkefleckerl.