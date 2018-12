Travniceks Nachfahren

17 Minuten in der Weihnachtspostschlange warten, ehe man am Schalter steht. "Kommt das Packerl noch vor Weihnachten in der Schweiz an?" Der Postbeamte

zieht die Augenbrauen nach oben: "Wann de Schweizer Weihnachten a Woch'n später ols wir feiern, dann jo." Der Inhalt der Nachricht mag unerfreulich sein, die Art und Weise, wie sie verkündet wird, nicht. Erinnert an Helmut Qualtinger alias Travnicek. Die - in einer deutschen Postfiliale undenkbare - Antwort zeugt vom Schmäh-Gen des Homo austriacus. Sogleich denkt man an den Kicker Toni Pfeffer, der einen 0:5-Pausenrückstand gegen Spanien weiland so kommentierte: "Hoch wern mas nimma g'winnen." Wie wahr: Es wurde ein 0:9. Aber Pfeffer triumphierte in der Schmäh-Wertung.

