Für moderne Technologien gäbe

es viele vernünftige Gründe: Man braucht keinen handgeschriebenen Geburtstagskalender mehr, weil man vom Handy an den Festtag lieber Freunde erinnert wird. Excel-Tabellen und Google-Kalender am Computer sparen Papier und Platz. Wäre da nicht die Macht der Gewohnheit, die unentwegt warnt vor den Gefahren der digitalen Welt: Was, wenn der Computer abstürzt? Oder das Handy ins Wasser fällt? Spätestens wenn die Nachbarin kleinlaut wegen des exakten Geburtsdatums nachfragt, weil wieder mal das Mobiltelefon abgestürzt ist und alle Daten in der Cloud verschwunden sind, lehnt man sich zufrieden zurück: doch die beste Lösung, der alte Handkalender am Klo und das Terminbüchlein auf dem Schreibtisch.