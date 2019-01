Einfach mal ein bisschen Ruhe

Spitze Feder SN

Wie herrlich, wenn es einmal ganz ruhig wird. Kein Fernseher, kein Radio, kein Telefon und es ist auch keiner da, der quatscht. Dann ist man meist ganz allein - für viele ist das sozusagen ein Ausnahmezustand. Und weil diese Momente heute so selten sind - und es daheim vielleicht doch irgendwie fad wird, trifft man sich wieder - einzig, um gemeinsam die Klappe zu halten. Das zeigt ein Trend, der langsam aus den USA zu uns herüberschwappt, sogenannte Silent Reading Partys. Da gehen Menschen meist in Cafés, haben ein Buch dabei - und lesen jeder und jede für sich, aber doch irgendwie nicht allein. Ob das wirklich besser ist als daheim im Lesesessel? Aber vielleicht helfen derart seltsame Leser-Shows dabei, den Buchmarkt zu retten - in aller Stille.