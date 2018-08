Einhorn zum Verspeisen

Man findet sie auf Fußmatten, Schultüten, Radioweckern, T-Shirts und sogar auf Kondomen: Einhörner. In nüchternen Zeiten wie diesen feiert das Fabelwesen fröhliche und vor allem kommerziell einträgliche Urständ. Was haben wir nicht alles schon gesehen: Einhorn-Schokolade, das Einhorn-Backbuch, Einhorn-Liebeskummerpillen - Marshmallows, die anderweitig auch als "Einhorn-Pups" (!) verkauft werden. Und, und, und. Natürlich kann man auch Einhorn-Dosenfleisch ("Magie in jedem Bissen") käuflich erwerben. Enthornt und frisch aus der Fabel. Auch für Vegetarier geeignet, da für dieses Produkt "kein einziges Tier getötet werden musste". Denn: In der Dose befindet sich - ein zerstückeltes Plüsch-Einhorn. Na Mahlzeit!