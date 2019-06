Es geht um die Wurst

Ein Kurztrip nach Kiew: Gelandet am Flughafen, steuerte die kleine Reisegruppe den Imbissstand an. Denn wer billig fliegt, muss über den Wolken hungern. Doch wer hätte gedacht, dass es zur Begrüßung Heimatgefühle gibt? Drei Arten von Hotdogs wurden angeboten: ein europäischer, ein bayerischer - und ein "Salzburg" (im Bild). Wer sich für die Mozartstädter Variante entschied, bekam nichts anderes als eine Schweinswurst mit Ketchup. Wieso die Kreation "Salzburg" heißt, konnten die Mitarbeiter nicht erklären. Das Phänomen trat aber noch an anderen Kiewer Würstelständen auf. Vielleicht kann ein SN-Leser Licht ins Dunkel bringen?