Kleinkrieg ums Eck

Manch einer, der - eigentlich - der friedlichste Mensch unter der Sonne zu sein scheint, zeigt sein zweites Gesicht auf dem Parkplatz. Der ist am Samstag schon recht voll. Eine einzige Lücke verheißt eine einzige Abstellmöglichkeit für einen einzigen Autofahrer.

Es nähern sich zwei Herren. Einer von links, einer von rechts. Während der eine vorbildlich den Blinker setzt, zieht der andere schon in den Parkplatz. Wildes Hupen folgt, daraufhin Geschimpfe. Dann haut einer wörtlich den Hut drauf, nämlich voller Wut auf das Fahrzeug des Kontrahenten. So kommt es, dass in einem beschaulichen Ort die Leute zusammenlaufen. Und die Beifahrerinnen der beiden Männer ob dieser Ausbrüche ganz offensichtlich am liebsten im Boden versinken möchten.