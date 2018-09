Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ist bald zu Ende, aber die warme Jahreszeit lebt in der Erinnerung weiter. Auch in Vornamen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache betont. Sie hat "Sommer"-Namen präsentiert, die laut der deutschen Vornamendatenbank bereits vergeben wurden: "August", na klar. Aber dann: "Été" (Sommer auf Französisch) und "Leto" (der russische Sommer), weiters "May", "June", "July", auch "Junio", "Julio". Sehr beliebt sind sonnige Vornamen: "Sunny", "Soleil", "Sole" und "Sol", zudem "Sunshine" und "Sunday" beziehungsweise "Domenica" und "Domingo". Auch "Sea" und "Mare" wurden als Vornamen ausgewählt, ebenfalls "Lago", "Oceano" und "Ocean". Strandgeflüster (kein Vorname): "Ocean, geh' nicht zu weit ins Meer."