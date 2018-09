Ohne Socken zur Gänsehaut

Bibbernd eilen die Menschen in diesen Tagen durch die Bundeshauptstadt, hüpfen von Geschäft zu Geschäft und suchen so Wärmeinseln, um den plötzlichen Herbsteinbruch zu verkraften.

Sieht man sich genauer um, dann fällt auf, dass etliche Leute offensichtlich nichts von der Lektüre des Wetterberichts halten, bevor sie das Haus verlassen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass sie mit nackten Beinen und kurzen Ärmeln hinausgehen? Trends in der Mode tun ihr Übriges. Wie bereits an dieser Stelle beklagt, gehört eine Übergangsjacke der Vergangenheit an; sie zu kaufen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dass es hip sei, Turnschuhe selbst im tiefsten Winter ohne Socken zu tragen, macht Gänsehaut. Allein beim Daran-Denken.