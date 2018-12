Sie sind schon mitten unter uns

Nicht nur in Frankreich treten die Gelbwesten in Erscheinung. Sie sind längst auch unter uns. Neulich waren mehrere Warnjacken bei einer Baustelle in der Wiener Innenstadt zu sehen. Expandiert die Bewegung also nach Österreich? Noch verwirrender war kurz darauf die Sichtung von Polizisten in gelben Warnwesten. Ein Widerspruch in sich. Denn die originalen "Gilets jaunes" protestieren gegen Maßnahmen der Regierung, die von der Polizei vertreten wird.

Die Sache zieht sogar Kreise bis ins private Vorzimmer. Diente bisher das Anziehen einer gelben Weste zum Radfahren lediglich der besseren Sichtbarkeit und Sicherheit, so wird es jetzt zu einem politischen Statement. Will man das? Was also tun? - Sich nicht beirren lassen und weiterfahren, solange man keine andere Farbe hat.