Spurensuche im Gebets-Vorraum

Nach dem Überfall auf Wiener Ordensmänner fragt der Taxler türkischer Herkunft auf der Strecke, was man von dieser Geschichte halte. Und will wissen, was es denn in einer Kirche überhaupt zu stehlen gebe. Man erklärt und fragt zurück: Was kann aus einer Moschee entwendet werden? Die Antwort kommt prompt: "Schuhe!" - denn Gläubige müssen sie ausziehen, bevor sie ihr Gebet beginnen. Bei einer roten Ampel tippt der Lenker auf seinem Handy und zeigt Videos aus Moschee-Überwachungskameras. "Das fehlt in Österreich", regt er an.