Straßenbahn für Mutige

In der vergangenen SN-Wochenendausgabe schilderte ein Kollege sehr blumig, wie sich ein Lehrling fühlt, der erstmals eine 30 Tonnen schwere Straßenbahn bedient. Probeweise. Ohne Fahrgäste. Trotzdem Stress pur. Wie man als ausgelernter Straßenbahner Fahrgäste stresst, übte am Dienstag ein anderer. Bei voller Besatzung, im morgendlichen Stop-&-go-Verkehr. Die Passagiere purzelten nur so durch den Fahrgastraum, einige stürzten zu Boden und schüttelten verständnislos den Kopf. Nicht nur ein Mal, sondern bei gleich mehreren Haltestellen. Was ein Indiz dafür wäre, dass nicht der "Totmann" für die Notbremsungen verantwortlich zeichnete. Vielleicht gibt es ja bei den Wiener Linien nach der Fahrschule noch eine "Übung am lebenden Objekt".