Zeitunglesen mit Andreas Gabalier

Das war eine Hetz, als Andreas

Gabalier kürzlich in der Wiener Stadthalle wieder einmal vom Kunstleder zog. Da verballhornte er die beiden eher nicht rechtspopulistischen Wiener Zeitungen "Falter" und "Standard" als "Flater" und "Standort". Er gab sich sogar noch vorweihnachtlich barmherzig, als er deren Chefredakteuren Jobs als Ochs und Esel in steirischen Weihnachtskrippen anbot. 14.500 johlenden Besuchern gefiel das. "Die Fresse" - pardon - "Die Presse" wurde verschont. Die "Klonen Zeitung" sowieso. Seitdem fragen wir uns aber auch, welche Zeitungen Gabalier sonst noch liest. Das Musikmagazin "JAula"? Die Onlinezeitung "Völkischer Rock 'n' Scroller"? Das Politmagazin "BreitGamsBart" oder die Gratiszeitung "Meute"? Da ist wohl alles okay für Gabalier. Hauptsache, sein Österreich bleibt Heimat grober Töne.