Von der Angst, was zu versäumen

Bei Dates verpönt, vom Arbeitgeber kritisch beäugt und für die eigene Psyche eine Belastung: Es ist nur ein winziger Augenblick des Anstupsens des Mobiltelefons, um zu überprüfen, ob sich etwas Neues getan hat. Ob eine Nachricht angekommen ist. Oder die Überprüfung, ob die Minuten so langsam verrinnen, wie man es empfindet. 84 Mal pro Tag schauen die Österreicher durchschnittlich auf ihr Handy. Alle 13 Minuten also, wie eine Studie zeigt. Und ob man freihat oder arbeitet, spielt keine Rolle. Das kann den Arbeitgeber ungemütlich machen. Mindestens ebenso schlimm: "Handy-Heavy-User" haben häufiger chronische Nackenschmerzen als Leute, die wissen, wann am Handy Schluss ist.