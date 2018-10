Wellschmerz im Genusstempel

In Niedersachsen ging der Vermieter einer Ferienwohnung, die als Sadomaso-Studio genutzt wurde, vor Gericht. Er meinte, dass ihm der ermäßigte (7 Prozent) und nicht der normale Steuersatz (19 Prozent) zustehe. Das Finanzgericht gab dem Mann recht. Denn im Ergebnis, so das Gericht, sei im SM-Studio kein entscheidungserheblicher Unterschied zu klassischen Wellnessangeboten (z. B. Whirlpool, Sauna, Massage) festzustellen. Das stimmt: Fußreflexzonen-Massagen im Wellnesshotel können ganz schön wehtun. Und ist nicht jemand, der bei 100 Grad freiwillig in eine Sauna geht, zweifelsohne masochistisch veranlagt? Und da haben wir noch gar nicht von der Hirnfolter durch Wellness-Lounge-Musik gesprochen.