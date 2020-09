Die erste und einzige Weltmeisterschaft der Segelflieger

Sport SN

Der Segelflugsport hat in Salzburg eine große Tradition, die Anfänge liegen beinahe 100 Jahre zurück. Und so war es auch keine große Überraschung, als der Internationale Verband FAI auf der Suche nach der ersten WM im Segelkunstflug 1985 in Salzburg fündig wurde - ausgewählt wurde der 1122 m hoch gelegene Flugplatz Mauterndorf. Die nicht geringen Kosten der Veranstaltung trug zum größten Teil der Chef der Salzburger ÖFAG, Hubert Pölz, selbst begeisterter Flieger und immer wieder Gast in Mauterndorf.

...