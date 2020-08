Salzburgring: Das letzte Rennen des Jochen Rindt

Sport SN

Auf den Tag genau gestern vor 50 Jahren bestritt Jochen Rindt sein letztes Rennen. Es war der 30. August 1970. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des Salzburgringes luden SAMTC und ÖASC eine illustre Runde von Formel-1-Stars in den Nesselgraben ein, wo unter dem Namen "Salzburger Festspielpreis" ein Formel-2-Rennen durchgeführt wurde. An der Spitze des hochkarätigen Feldes stand der zu diesem Zeitpunkt in der Formel-1-WM führende Rindt. Er kam von einem Kurzurlaub in Altmünster, der Salzburgring war für ihn Zwischenstation ...