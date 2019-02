Eine Heim-WM wird bestimmt durch Faktoren, die man beeinflussen kann oder auch nicht. Auf was konzentrieren sich Sieger?

Vor genau 20 Jahren durfte ich in meiner jetzigen Heimat Ramsau am Dachstein am eigenen Leib erleben, was es bedeutet, dem selbst auferlegten Erwartungsdruck nicht standhalten zu können. Mindestens ein Wunder wäre nötig gewesen, um die fehlende Form, den fehlenden Fokus und nicht zuletzt die fehlende Verbindung zu mir selbst zu kompensieren. Diese Heim-WM 1999 war für mich zweifelsohne der Tiefpunkt - und gleichzeitig aber auch der Beginn meiner Karriere. Der Höhepunkt meines Tiefpunkts war mein Langlaufrennen im Teambewerb, bei dem ich das Ziel nur mit letzter Kraft erreichen konnte und anschließend sogar kollabierte.