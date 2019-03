Was Salzburg mit Ajax gemein hat

Das Red-Bull-Modell findet in Fußball-Europa immer mehr Beachtung.

Unabhängig vom unerfreulichen Ergebnis in Neapel darf sich Red Bull Salzburg auch als Gewinner fühlen. Mit dem Vorstoß ins Achtelfinale der Europa League hat der Meister aus Österreich international wieder einmal für Aufsehen gesorgt. Mehr noch: Das Red-Bull-Modell rückt immer mehr in den Fokus von Fußball-Europa. In italienischen Gazetten wurde Salzburg in den vergangenen Tagen mit Ajax Amsterdam verglichen. Jenem Verein, der mit seiner Philosophie und Strahlkraft Vorbild für mehrere Spieler- und Trainergenerationen ist. Tatsächlich gibt

es hier Parallelen: Salzburg lebt wie Ajax von dem Grundgedanken, von den Nachwuchsteams bis in die erste Mannschaft eine einheitliche Spielidee mit hohem Wiedererkennungswert zu lehren. Das ist auch den stolzen Italienern nicht verborgen geblieben - und als Ritterschlag aus dem Land des vierfachen Weltmeisters zu werten.

Und noch etwas macht Salzburg schon jetzt zu einem Gewinner dieser Europa-League-Saison: Man hat in Stadt und Land wieder eine gewisse Fußballeuphorie entfacht. 700 Bullen-Fans reisten mit ins 1100 Kilometer entfernte Neapel, das Heimspiel am kommenden Donnerstag ist seit gestern ausverkauft. 29.500 Zuschauern bleibt nach dem 0:3 im Hinspiel die Hoffnung auf ein weiteres Salzburger Fußballwunder.