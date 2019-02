Sie sind die wahren nordischen "Könige", doch die größere Aufmerksamkeit gehört den Spezialisten.

Sie sind die Medaillengaranten bei der nordischen Heim-WM, haben in bisher zwei Bewerben zwei Mal Bronze gewonnen. Sie sind eine eingeschworene Truppe, frei von Skandalen oder Nervtötern und haben damit auch alle Sympathien auf ihrer Seite. Und dennoch zeigen Zuschauerzahlen und TV-Einschaltquoten den österreichischen Kombinierern, dass ihr Sport hinter dem Langlauf und dem Skispringen bei der WM nur die dritte Geige spielt. Dabei sind sie die wahren nordischen Könige. Vergleichbar mit den Zehnkämpfern in der Leichtathletik. Da wie dort erhalten aber die Spezialisten, die 100-Meter-Sprinter genauso wie die Skispringer, mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

Anzeige

Nun kann man argumentieren, dass die Wertigkeit innerhalb der FIS und des ÖSV über Jahre, Jahrzehnte so gewachsen sei. Vielleicht hat man sich diesem Schicksal aber auch zu früh ergeben. Österreichs Kombinierer sollten die für sie so fabelhafte WM für eine Charmeoffensive nutzen. Gefordert sind die Athleten selbst, die die Komplexität ihrer beiden Disziplinen - hier die Schnellkraftsportart Skispringen, da die Ausdauersportart Langlauf - mehr in den Vordergrund rücken müssen. Gefordert ist der ÖSV, der den Kombinierern eine Bühne im Verband und bei TV-Übertragungen bieten muss. Und gefordert sind auch die großen Teamsponsoren, die sich ein Beispiel an einer breitenwirksamen Werbestrategie wie der der Volksbank bei den Skispringern nehmen müssen.

Die dafür passenden Sportler, Typen mit klarem Profil, wären bei den ÖSV-Kombis derzeit eher vorhanden als bei den Springern oder Langläufern.