Der Mensch neigt dazu, sich selbst zu übertölpeln

In Tokio traten Pinguine in den Hungerstreik, weil man ihnen Billigfisch vorsetzen wollte. Der Mensch ist da nicht so wählerisch.

Derzeit scheint sich beim Essen alles zu drehen. Sie kennen sicher das Sprichwort: "Da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht." Im Hakone-en-Aquarium in Tokio konnte man kürzlich dagegen beobachten, dass der Wirt seine Rechnung ohne die Pinguine gemacht hatte. Die wollte er wegen der enorm gestiegenen Futterkosten mit Billigfisch abspeisen. Soll heißen: Statt der feinen Aji-Makrelen waren auf einmal Sabe-Makrelen auf dem Speiseplan. Der Leiter des Aquariums Hiroki Shimamoto berichtete dann von auffallend wählerischen Pinguinen. "Viele von ihnen ...