Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan: Essen wir Karotten!

An Moralpredigten zum Thema "Mohr" sind wir längst gewöhnt. Neueste Erkenntnisse zwingen uns zu neuen Bewertungen.

Die Diskussionen um den Begriff "Mohr" nehmen kein Ende. Vor zwei Wochen wurde in Fuschl das Hotel Mohrenwirt umbenannt. Vorwiegend internationale Gäste hätten sich am Namen gestoßen, erzählte der Gastgeber Jakob Schmidlechner. Mit "international" dürften wohl hauptsächlich deutsche Gäste gemeint gewesen sein. Denn in allen anderen Sprachen ist der Begriff "Mohr" eher unbekannt. Wir könnten uns aber auch selbst fragen, ob wir überhaupt wissen, worum es sich bei einem Mohren handelt. Da haben wir zum einen die tatsächlich herablassende Bezeichnung ...