Entspannter ist, wer langsam isst

Wo der Lärm zunimmt, nimmt auch der Gast zu. Also ab zum kleinen Italiener.

Kennen Sie Superstanza? Dann haben Sie dort sicher gut gegessen. Der Name erinnert zunächst an einen Szene-DJ aus Rimini. Aber es handelt sich um eine Pasta-Bar in der Salzburger Lederergasse. Dort ist es so behaglich, dass man am liebsten einziehen möchte. Der Name Superstanza wurde deshalb zurecht gewählt. Stanza heißt auf deutsch "Zimmer" und super heißt super. Die Bar ist täglich so gut besucht, dass sie keine Werbung mehr braucht. Das liegt zunächst an dem coolen Retro-Charme einer Mailänder Bar, ...