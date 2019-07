Endlich gibt es urbane Getränke. Dabei ist längst nicht überall Urbanes drin, wo urban draufsteht. Eine Spurensuche.

Das waren überschaubare Zeiten, als sich die Österreicher noch völlig vorurteilsfrei dem Bier und Most hingaben. Heute versucht sich eine elitäre Schar immer öfter an Getränken wie Craft Beer und Cider. In Supermärkten sind sie unter dem verkaufsfördernden Begriff Urban ...