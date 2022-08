Greenforce greift die Wiesn an

Wollen Sie gratis Werbung in der Zeitung haben? Ja? Dann haben wir einen Tipp für Sie: Bieten Sie irgendein veganes Produkt an. Beliebt sind derzeit Fleischersatzprodukte. Also Pappburger und anderweitig zusammengeklebte Erbsenproteine. Sie können als Bauer täglich aus reiner Liebe mit ihren Tieren im Stall übernachten und sich rührend um sie kümmern. Das schert die Märkte nicht die Bohne. Dieses Modell verspricht keine Wachstumsquoten.

Jetzt war wieder von einer "absoluten Sensation" zu lesen. Auf dem Münchner Oktoberfest werden ...