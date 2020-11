Wer noch das Glück hatte, im Hotel Grüner Baum in Bad Gastein einkehren zu können, der wusste: Gleich wird alles gut. Das lag nicht nur an dem Haus, sondern vor allem an den beiden Seelen, die es führten: Monica und Hannes Blumschein. Den Ruhestand genießen sie in Bad Hofgastein. Und da denken sie - fürsorglich, wie sie sind - an alle SN-Leser. Vor allem wegen des ersten Advents. Wie man diesen verbringen sollte, dafür hat Hannes Blumschein eine Anleitung parat, ...