Marianne Nöbauer schickte uns heute dieses wunderbare uralte Seelenrezept aus dem Tiroler Unterland. Einfacher geht es nicht. Frau Nöbauers Oma bereitete es immer so zu: Zunächst müssen Sie einen Liter Milch in einer unbeschichteten Pfanne aufwärmen. Kurz vor dem Aufkochen werden 100 bis 150 g Grieß mit dem Schneebesen eingerührt (Frau Nöbauer empfiehlt Maisgrieß), 20 Minuten bei leichter Hitze köcheln lassen. Dann ist es fertig. Wenn Sie "Prinzen" wollen, nicht viel umrühren. Dann bildet sich am Pfannenboden eine knusprige Schicht, ...