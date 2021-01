… denn es war ein Tag, ein harter: Heute gibt es Kalbslaibchen.

Stimmt schon: Verzicht erhöht den Genuss. Aber bis auf Weiteres sind leider noch keine geöffneten Restaurants in Sicht. Immerhin gibt es die Möglichkeit, Köstlichkeiten abzuholen. Ab 25. Jänner kann man das etwa auch wieder im Restaurant Brunnauer in der Fürstenallee tun. Küchenchef Richard Brunnauer ist bekannt dafür, ein feines Händchen für die klassische Küche zu haben. Heute verrät er uns sein einfach geniales Rezept für faschierte Laibchen. Dieses Gericht ist eine weltumspannende Seelennahrung. Wer wissen will, wie es um die ...