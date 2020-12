Jede Familie hat zu Weihnachten ihr eigenes Gericht. Aber dieses könnte uns allen noch den ganzen Winter versüßen.

Heute ist der Tag, an dem niemand ein Rezept braucht. Am Heiligen Abend wissen alle längst, was es zu essen gibt. Man könnte die "Seelennahrung" also still und heimlich ausfallen lassen. Aber gemach! Uns erreichte eine Nachricht von Carola Demler. Die war einfach schön. Das Rezept könnte Ihnen bekannt vorkommen. Tatsächlich stammt es aber aus Nepal. Frau Demler schreibt:

