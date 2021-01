Heute wenden wir uns einem Mahl zu, das medial ein Schattendasein führt. Dabei begrüßen wir damit täglich den Sonnenaufgang. Die Rede ist vom Frühstück. Der Name stammt angeblich aus dem Schweizerischen und bedeutet so viel wie Morgenessen. Interessant sind die Bezeichnungen in anderen Ländern. Dort weisen sie nämlich oftmals auf das Fastenbrechen hin. Breakfast zum Beispiel. Ebenso petit-déjeuner. Das heißt wörtlich übersetzt kleines Fastenbrechen. Das erinnert ein wenig an Mahatma Gandhi. Der meinte: "Jede Nacht, wenn ich mich schlafen lege, ...